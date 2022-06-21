Федотов сообщил, что ЦСКА не выкупит Языджи

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что московский клуб не выкупит полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.

— Президент «Лилля» сказал, что Языджи не останется в ЦСКА. Это так?

— Раз президент сказал, то сделать ничего нельзя. Юсуфа не будет в команде.

В прошедшем сезоне 25-летний турок забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА.