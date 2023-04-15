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Сегодня, 20:30

Бышовец заявил, что Йокановичу не удалось реализовать потенциал «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ, в котором бело-голубые обыграли «Пари НН» со счетом 3:1.

«Можно говорить, что у «Динамо» повысились возможности в борьбе за тройку в психологическом плане. Многое будет зависеть от предстоящих матчей. Но оптимизма после матча с «Пари НН» у бело-голубых быть не должно. Радоваться можно только итоговому счету, который позволили сделать удачные замены главного тренера. Увольнение Йокановича — вопрос времени. Надо ждать окончания чемпионата и принимать решение по главному тренеру. Но Славише не удалось реализовать потенциал, который есть у «Динамо», эта команда могла рассчитывать на большее. Йокановичу не удалось поставить командную игру», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

После 23 матчей «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-iokanovichu-ne-udalos-realizovat-potencial-kotoryi-est-u-dinamo-243549/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
4
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
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 - : -
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П
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