Мележиков отреагировал на слухи о своем уходе из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных изменениях в совете директоров клуба.

«Лукойл» выпустил пресс-релиз. Добавить к нему нечего», — сказал Мележиков «СЭ».

Ранее появилась информация, что в ближайшее время в совете директоров «Спартака» может появиться новая должность «вице-президента», при этом Пол Эшуорт или Евгений Мележиков могут покинуть клуб.