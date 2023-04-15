Мележиков отреагировал на слухи о своем уходе из «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных изменениях в совете директоров клуба.
«Лукойл» выпустил пресс-релиз. Добавить к нему нечего», — сказал Мележиков «СЭ».
Ранее появилась информация, что в ближайшее время в совете директоров «Спартака» может появиться новая должность «вице-президента», при этом Пол Эшуорт или Евгений Мележиков могут покинуть клуб.
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|
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|5
|4
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|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
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|3
|4
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|15-35
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|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
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|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
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|16.04
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|
Ростов – Зенит
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
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Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
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|
Максим Ненахов
Локомотив
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|1
|2
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Локомотив
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|1
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