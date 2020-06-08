Бышовец сомневается в необходимости возвращения Вагнера Лав в ЦСКА

Заслуженный игрок и тренер СССР Анатолий Бышовец сомневается, что Вагнер Лав сможет вернуться на высокий уровень. 35-летний бразилец может вернуться в ЦСКА.

— Сомневаюсь в необходимости этого приобретения для ЦСКА, — цитируют «Известия» Бышовца. — В молодости Вагнер, конечно, был лидером армейцев, всегда держал в напряжении оборону соперника, у него была отличная реализация. Но даже в то время у него бывали проблемы с лишним весом и подготовкой. А в июне ему исполнится 36 лет. Не уверен, сможет ли он в таком возрасте вернуться на высокий уровень. Но с другой стороны, цена риска приглашения Лава не очень высока.