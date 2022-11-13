Бушманов: «Я думаю, что «Зенит» остается главным претендентом на чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы московского клуба на чемпионство в этом сезоне.

«Я думаю, что «Зенит» остается главным претендентом на чемпионство. «Спартак» продолжает преследовать лидера, но шесть очков все-таки достаточно большой отрыв», — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.

После 17 туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. Красно-белые, набрав 36 очков, занимают 2-ю строчку.