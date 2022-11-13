В агентстве Бальде сообщили дату возвращения игрока к тренировкам с командой

В пресс-службе агентства P&P Sport Management S.A.M, представляющего интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде назвали дату, когда игрок вернется к тренировкам с командой.

«Действительно ли Бальде вернется к тренировкам 15 ноября? У «Спартака» небольшой отпуск. Команда возвращается к тренировкам в среду», — заявили «СЭ» в агентстве.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил «СЭ», что 27-летний сенегалец вернется к тренировкам с командой во вторник, 15 ноября.

В середине сентября Национальный антидопинговый суд Италии отстранил Бальде до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля, когда тот выступал за «Кальяри». 27-летний сенегальский нападающий пополнил состав «Спартака» на правах свободного агента минувшим летом.