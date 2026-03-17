Булыкин — о Карседо: «Доверие к тренеру давно подорвалось!»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

В первой игре бело-голубые 5 марта победили со счетом 5:2.

«У «Спартака» очень мало шансов пройти «Динамо». Учитывая последние игры и разницу мячей, это вообще нереально! «Спартаку» будет очень тяжело в принципе забить такому «Динамо». А тут речь идет о целых трех мячах. Подорвется ли доверие к Карседо в случае вылета в нижнюю сетку? Там уже давно все подорвалось! И к «Спартаку», и к их работе, и, конечно, к тренеру. Чтобы вернуть это доверие, нужно выиграть трофей», — сказал Булыкин «СЭ».

Ответный матч пройдет 18 марта на «Лукойл Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Максим Ваншейд