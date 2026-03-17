Мамаев считает стечением обстоятельств неудачные результаты ЦСКА в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении армейцев после возобновления сезона РПЛ.

«Я думаю, что это стечение не очень хороших обстоятельств. Мы все помним, как прекрасно ЦСКА сыграл в Кубке против «Краснодара». Говорить о том, что ЦСКА выглядит слабо и ужасно, точно нельзя. В игре с «Динамо» было раннее удаление, матч с «Балтикой» прошел не на самом качественном поле. Это не позволило ЦСКА показать свой лучший футбол. Кроме того, «Балтика» потрясающе играет в этом сезоне у себя дома.

У ЦСКА не те результаты, которых ждут болельщики, но я не вижу того, чтобы армейцы выглядели ужасно. Даже пропущенный гол в Калининграде — стечение обстоятельств и невезение. Армейцам нужно продолжать работать, и результат придет», — сказал Мамаев «СЭ».

После 21 тура ЦСКА с 36 очками идет пятым в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max