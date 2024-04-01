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Волков: «В «Краснодаре» никто не думал, что мы выбываем из чемпионской гонки»

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Защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«У нас в команде никто и не думал, что мы выбываем из гонки каким-то непонятным образом. Почему люди берут это из головы, не знаю. Это дело каждого. Но мы будем бороться до конца, как планировали и начинали», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Волков провел 26 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. «Краснодар» идет вторым с 40 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Волков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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Джон Кордоба

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П
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Спартак

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