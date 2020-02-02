РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Бранислав Иванович: «Отрыв от соперников позволяет «Зениту» работать спокойнее»

12:22
Теги:

Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об атмосфере в команде.

— Тот отрыв от соперников, который мы имеем в таблице, позволяет нам работать спокойнее. При это важно ни в коем случае не расслабляться. В данный момент все абсолютно нормально — отношение к работе, мотивация.

— Шутки в команде, Дзюба на воротах после тренировок — это признак того, что в команде царит позитив?

— Все это способствует хорошей атмосфере. К тому же, все это происходит после тренировок — когда есть время и возможность пошутить, создать классную атмосферу. Хотя работа у нас идет серьезная. Конечно, болельщикам все это не так интересно — они обращают больше внимания как раз на шутки и атмосферу. Но на самом деле у нас каждый день по две серьезные тренировки, — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 45 очков в 19 играх.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-02-branislav-ivanovich-v-etom-sezone-pobeditelyu-chempionata-vruchat-novyy-kubok-ochen-khochetsya-vzyat.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 34652
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир