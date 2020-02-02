Бранислав Иванович: «Отрыв от соперников позволяет «Зениту» работать спокойнее»
Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об атмосфере в команде.
— Тот отрыв от соперников, который мы имеем в таблице, позволяет нам работать спокойнее. При это важно ни в коем случае не расслабляться. В данный момент все абсолютно нормально — отношение к работе, мотивация.
— Шутки в команде, Дзюба на воротах после тренировок — это признак того, что в команде царит позитив?
— Все это способствует хорошей атмосфере. К тому же, все это происходит после тренировок — когда есть время и возможность пошутить, создать классную атмосферу. Хотя работа у нас идет серьезная. Конечно, болельщикам все это не так интересно — они обращают больше внимания как раз на шутки и атмосферу. Но на самом деле у нас каждый день по две серьезные тренировки, — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».
«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 45 очков в 19 играх.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2020-02-02-branislav-ivanovich-v-etom-sezone-pobeditelyu-chempionata-vruchat-novyy-kubok-ochen-khochetsya-vzyat.htm