Бранислав Иванович: «Отрыв от соперников позволяет «Зениту» работать спокойнее»

Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об атмосфере в команде.

— Тот отрыв от соперников, который мы имеем в таблице, позволяет нам работать спокойнее. При это важно ни в коем случае не расслабляться. В данный момент все абсолютно нормально — отношение к работе, мотивация.

— Шутки в команде, Дзюба на воротах после тренировок — это признак того, что в команде царит позитив?

— Все это способствует хорошей атмосфере. К тому же, все это происходит после тренировок — когда есть время и возможность пошутить, создать классную атмосферу. Хотя работа у нас идет серьезная. Конечно, болельщикам все это не так интересно — они обращают больше внимания как раз на шутки и атмосферу. Но на самом деле у нас каждый день по две серьезные тренировки, — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 45 очков в 19 играх.