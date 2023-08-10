Божович дал совет Промесу: «Надо жениться на русской и оставаться в России!»

Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» дал совет форварду Квинси Промесу, которого на его родине в Нидерландах (откуда родом первая жена черногорского тренера и мать двоих его сыновей) может ждать тюремное заключение.

— Пять лет чемпионства «Зенита» подряд — не стагнация чемпионата?

— Почему? А «Бавария» сколько лет уже чемпион Германии? Просто у них самые большие деньги, самые лучшие условия для футбола, самые сильные иностранцы, сильнейшие русские игроки. Пожалуйста, «Спартак», дерзай! Покупай лучших! Будут работать — будут выигрывать. Посмотрите, сколько хороших иностранцев было в «Зените» за последние десять лет. А в «Спартаке» кого можно назвать?

— На дистанции — только Промеса.

— Одного!

— Вы наверняка знаете, что вокруг него в Голландии происходит. Что ему делать?

— Надо жениться на русской и оставаться в России! Дома его заберут (в тюрьму, — Прим. И.Р.), если он туда приедет.