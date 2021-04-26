Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Боярский — победе «Спартака»: «Это неожиданно. Вообще не рассчитываю на красно-белых в Европе»

13:48
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов
Теги:

Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» над ЦСКА в матче 27 тура Тинькофф РПЛ (1:0).

25&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. Главный арбитр игры Павел Кукуян удаляет Ильзата Ахметова.Эмоционально удаление выглядело чрезмерным. Но оказавшись перед монитором, Кукуян не мог поступить иначе

«Победа «Спартака» стала для меня неожиданностью. Вообще не расцениваю их как команду, готовую к борьбе в еврокубках. Они сдают постепенно свои позиции. Кроме «Зенита» вообще мало в кого верю. Мы настолько выше других команд, что даже сравнивать нечего. В ближайшие годы к нам никто не приблизится, у «зенита» будут только укрепления, тем более в основу подходят молодые ребята. Семак и Тимощук приобретут хороший опыт, будут проводить селекцию, чтобы команда оставалась в лидерах на долгие годы», — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» после 27 туров лидирует в таблице Тинькофф РПЛ с 58 очками. «Спартак» занимает третье место с 52 очками в активе.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Новые правила для дачников коснулись любителей шашлыка
Обычное панство: Польша претендует на газопровод «Ямал – Европа»
Кто пытается отобрать квартиру у родственников Сергея Жорина

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
22
Офсайд