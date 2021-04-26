Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» над ЦСКА в матче 27 тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Победа «Спартака» стала для меня неожиданностью. Вообще не расцениваю их как команду, готовую к борьбе в еврокубках. Они сдают постепенно свои позиции. Кроме «Зенита» вообще мало в кого верю. Мы настолько выше других команд, что даже сравнивать нечего. В ближайшие годы к нам никто не приблизится, у «зенита» будут только укрепления, тем более в основу подходят молодые ребята. Семак и Тимощук приобретут хороший опыт, будут проводить селекцию, чтобы команда оставалась в лидерах на долгие годы», — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» после 27 туров лидирует в таблице Тинькофф РПЛ с 58 очками. «Спартак» занимает третье место с 52 очками в активе.

(Сергей Федоров)