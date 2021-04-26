«Спартак» опубликовал фото объятий Крала с отцом после победы над ЦСКА

«Спартак» в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой полузащитник команды Алекс Крал обнимает своего отца после победы над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.

«Самое милое, что вы увидите сегодня. Алекс Крал с отцом после «Спартак» — ЦСКА», — говорится в подписи к снимку.

Отец Крала наблюдал за игрой московского клуба с трибун.