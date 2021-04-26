«Спартак» опубликовал фото объятий Крала с отцом после победы над ЦСКА
14:13
«Спартак» в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой полузащитник команды Алекс Крал обнимает своего отца после победы над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.
«Самое милое, что вы увидите сегодня. Алекс Крал с отцом после «Спартак» — ЦСКА», — говорится в подписи к снимку.
Отец Крала наблюдал за игрой московского клуба с трибун.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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