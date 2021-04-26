Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после поражения от «Краснодара» (0:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ поделился мыслями об оставшихся матчах.

«У нас следующий соперник московское «Динамо» — это непростая и очень сильная команда. Потом у нас тульский «Арсенал», который борется за выживание в премьер-лиге. Это тоже не самый простой соперник. А «Ротор» в последнем туре может выдать всякое. Если у них определится место в турнирной таблице, то они будут психологически разгружены. Поэтому они тоже могут выдать какую-то удивительную игру. В любом случае, мы настраиваемся только на победу», — сказал Сайманов «СЭ».

Сайманов также сказал, что цель на еврокубки с команды не снимается.

«Вы знаете, команда, естественно, хочет попасть в еврокубки. Мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице. Неважно против кого мы играем, мы всегда настраиваемся только на победу. И так же мы готовились к «Краснодару», но иногда сильное желание выиграть может сыграть злую шутку», — добавил Сайманов.

После 27-го тура, у «Рубина» прервалась серия из трех побед. «Рубин» занимает четвертое место в таблице.

(Артем Бухаев)