Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу питерцев над «Сочи» в 14-м туре РПЛ (7:0).

«Рядом с «Зенитом» просто нет никого. Не скучный ли становится чемпионат? Семаку все будет интересно. Не беспокойтесь! Да и «Зенит» — это серьезный бренд, который выпускает не только футболистов, но и волейболистов, баскетболистов. Да и хоккей тот же. Санкт-Петербург — первый спортивный город России. Москва позади надолго. Но так и должно быть, это нормально», — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» 29 очков.