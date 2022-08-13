Болельщики «Зенита» посвятили баннер военным морякам, погибшим на подлодке «Курск»

Болельщики «Зенита» почтили память военных моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск».

На матче 5-го тура РПЛ фанаты команды из Санкт-Петербурга развернули на трибуне баннер, на котором изображена подлодка.

Болельщики «Зенита» вывешивают баннер в память о погибших на подлодке каждый год.

Вчера, 12 августа исполнилось 22 года с момента трагедии, в результате которой погибли все 118 членов экипажа подводной лодки.