«Зенит» — ЦСКА: за что наказан 11-метровым Родригао?

На 59-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян без раздумий указал на 11-метровую отметку, наказав зенитовца Родригао.

Судья правильно определил, что защитник сине-бело-голубых нарушил правила в борьбе с Федором Чаловым и сбил его.