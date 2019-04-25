На заседании Пресненского суда Москвы выступила Алена Шинкарева, свидетель драки в ресторане "Кофемания" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого с чиновником Минпромторга Денисом Пак и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, Пак и Гайсин.

– Не просил ли Мамаев вас отсесть от него?

– Я потом вроде к Кате лично отсела. Но чтобы меня попросили, я не помню.

– Мужчина, которого сравнивали, когда пришел?

– Не следила.

– Как он сидел?

– Справа от нас.

– Он один был?

– Вроде нет. Там еще сидели люди.

– Что прозвучало от него?

– Не помню. Но он сказал оскорбительное, именно мат.

– Он до этого просил вас сидеть потише?

– Не помню.

– Что было дальше после оскорбления?

– Кто-то из ребят встал и подошел к нему, чтобы поговорить. Не помню, что было. У меня отпечаталось, что рядом с ним стоят много людей.

– Его кто-то стулом бил?

– Слышала, что что-то летело.

– Это как?

– Грохот.

– Это звук полета?

– Нет.

– Я и спрашиваю вас.

– Грохот, начинается перепалка. (Илья Егоров)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!