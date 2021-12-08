Баста отреагировал на смерть Игоря Гамулы

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) в своем Instagram высказался по поводу смерти экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Сегодня на 62-м году ушел из жизни футболист ростовского СКА Игорь Гамула. В составе донских красно-синих Игорь Васильевич стал обладателем кубка СССР, провел 46 матчей и забил 8 голов. Он жил футболом и был предан ему. Это большая потеря не только для ростовского, но и для российского футбола в целом. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — написал Вакуленко.

О смерти 61-летнего специалиста 8 декабря объявила пресс-служба ФК «Ростов».

Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет был селекционером клуба.