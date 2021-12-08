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Тренер «Ростова» Осинов — о смерти Гамулы: «Люди не должны уходить в 61 год»

13:46
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Тренер «Ростова» Михаил Осинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни экс-игрока и тренера ростовчан Игоря Гамулы.

«Случилось горе. В команде все в шоке. Ушла еще одна звезда и история российского, украинского и ростовского футбола. Люди не должны уходить в 61 год. Еще много можно сделать полезного для футбола и молодежи», — сказал Осинов «СЭ».

О смерти 61-летнего специалиста объявила пресс-служба ФК «Ростов».

Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет был селекционером клуба.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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