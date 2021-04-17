Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Азмун в 10 голах от рекорда Вагнера Лав среди лучших иностранных бомбардиров

21:10
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Отличившись в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2), Сердар Азмун довел количество своих голов в российской премьер-лиге до 75.

Иранский нападающий «Зенита» приблизился на расстояние 10 точных ударов к первому месту в списке лучших иностранных бомбардиров в истории чемпионата России, которое удерживает бразилец Вагнер Лав (85). (Денис Аль-Юсифи)

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2006-2013

169

85

Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

191

75

Данни

Португалия

2005-2017

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Квинси Промес

Голландия

2014-2019, 2020-н.в.

121

61

Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

Кристиан Нобоа

Эквадор

2007-н.в.

299

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры