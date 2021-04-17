Азмун в 10 голах от рекорда Вагнера Лав среди лучших иностранных бомбардиров
Отличившись в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2), Сердар Азмун довел количество своих голов в российской премьер-лиге до 75.
Иранский нападающий «Зенита» приблизился на расстояние 10 точных ударов к первому месту в списке лучших иностранных бомбардиров в истории чемпионата России, которое удерживает бразилец Вагнер Лав (85). (Денис Аль-Юсифи)
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2006-2013
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
191
|
75
|
Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019, 2020-н.в.
|
121
|
61
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007-н.в.
|
299
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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