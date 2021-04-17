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«Краснодар» — «Зенит»: все голы матча РПЛ

20:29
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«Краснодар» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России принимает «Зенит».

7-я минута. Ионов — 1:0

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи?н (@matchpremier)

60-я минута. Ионов — 2:0

Краснодар — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры