Артур Григорьянц: "Службы безопасности "Локомотива" и "Терека" не подтвердили, что на стадионе избили болельщиков "Локо"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что делегат матча 17-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Терек" (2:0) и службы безопасности клубов не подтвердили информацию, что болельщики грозненской команды избили поклонников железнодорожников на стадионе. Ранее сообщалось, что расследование этого инцидента начнет полиция.

– Ни делегат матча, ни службы безопасности "Локомотива" и "Терека" не подтверждают, что такое событие могло произойти 3 декабря 2016 года на стадионе "Локомотив", – сказал Григорьянц.

– Видео в интернете может являться основанием для рассмотрения дела?

– На нем непонятно, где и когда происходило это событие.

– А если информация об избиении болельщиков подтвердится?

– Тогда мы рассмотрим на заседании. (Сергей АСТАХОВ)

С избиением на матче "Локомотив" – "Терек" разбирается полиция //

Фан-движение "Локомотива" не может идентифицировать избитых болельщиков