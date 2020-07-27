Арбитр ФИФА Михаил Семенов поделился мнением о работе системы ВАР в Тинькофф РПЛ. В прошедшем сезоне к ней предъявляли много претензий.

— На счет российского ВАР у меня особое мнение (смеется). В связи с тем, что Россия — великое государство, нам ВАР противопоказан, — цитирует Семенова «Спорт день за днем». — У меня такое впечатление, что с появлением ВАР наши главные судьи перекрестились и перестали соображать, что они делают на поле. У них сразу мысль: «Если что, меня ВАР спасет. Поэтому я не буду принимать судьбоносных решений». Вы помните моменты, когда судья ставил пенальти, а ВАР их отменял? Боюсь, что вы вообще ни одного не назовете. Судья ждут, когда им в ухо скажут: «Слушай, там пенальти. Иди поставь».