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Тихонов: «Динамо» захочет красиво уйти на праздники, напоследок порадовав фанатов яркими победами»

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином».

«Стоит отдать должное Марцелу Личке, к зимней паузе «Динамо» подходит с очень хорошими результатами. Москвичи не проигрывают с конца сентября, потом и кровью проложив себе дорогу в топ-3. Догнать «Краснодар» с «Зенитом» будет непросто, однако сейчас у команды есть мотивация побеждать и набирать очки.

Думаю, «Динамо» захочет красиво уйти на праздники, напоследок порадовав фанатов яркими победами. «Рубин» в последних турах неплохо прошелся по аутсайдерам чемпионата, однако игра с «Локомотивом» в Кубке хорошо показала, что казанцам сложно играть на выезде против сильного соперника. Жду здесь уверенной победы «Динамо», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

После 16 туров «Динамо» находится на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 28 очками, «Рубин» расположился на 7-м месте (25 очков).

Матч «Динамо» — «Рубин» пройдет 4 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в 19.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

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