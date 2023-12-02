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Игнашевич — о матче с «Факелом»: «Хотел бы отметить бойцовские качества наших ребят»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0), который состоялся 2 декабря в Воронеже.

«Мы контролировали ход матча и при определенных обстоятельствах могли реализовать свои моменты, но считаю, что счет закономерен. Хочу отметить бойцовские качества наших ребят, в целом справились с игрой, но могли бы не получать желтые карточки», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Балтики».

После этой встречи «Факел» остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. У «Балтики» 13 баллов и 14-я строчка.

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
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Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Краснодар – Оренбург
 - : -
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