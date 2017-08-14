Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что голкипер "Зенита" Андрей Лунев должен был попросить замену после нарушения правил и покинуть поле в матче 6-го тура против "Ахмата" (4:0). Напомним, что вратарь сыграл рукой за линией штрафной, однако арбитр не заметил нарушения. Сам игрок признал свою вину.
– Лунев сказал, что его надо было удалять? Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену, - цитирует "Р-Спорт" Будогосского.
Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Андрей Лунев: "Меня надо было удалять"
Непорочный как ТИ
вот поэтому будя нужны видеоповторишки, которые ты так не любишь!
06:53
rrr999
Будогосский худший руководитель судей за все годы, что я смотрю футбол. Жаль убрали Иванова, при нем скандалов почти не было, 2-3 за сезон, а тут каждый тур судьи чудят! Пиши по собственному!!!
21:40 14 августа
Serg0652
Большой Бу получает минусик в карму... Лунев сказал, что "он думал, что сыграл на линии, но посмотрев повтор убедился что надо было удалять". судьи ошибаются примерно одинаково во все стороны. иногда чуть больше в одну, иногда в другую. а поговорку про соринку в чужом глазу и бревно в своем задолго до футбола придумали
18:58 14 августа
shpasic
Москвич1985, о, да, потом этот красавчик поехал на ЧМ вместо Аршавина.
18:46 14 августа
Bibigon2000
coserog Прошу, господа, обратить внимание-все судейские ошибки, недогляды всгда ТОЛЬКО в пользу Зенита! Ни разу не было, чтобы против! ========сегодня что,в дурдоме выходной?
18:18 14 августа
Bibigon2000
Федор85 Что, судьи продолжают помогать Зениту? И никто из болельщиков Зенита на ветке так и не признался, что судья "чудил" в пользу Зенита... Вот тебе и объективность...========================серьезно болен?
18:16 14 августа
Москвич1985
199, еще был прецедент, когда Семшов не стал забивать, когда лежал Митрески в мачте Спартак-Торпедо в 2002 г.
18:09 14 августа
Gelik82
О чём говорить, если даже Тарханов ругается со своим сыном - судьей. Ребята не любят признаваться в своих ошибках, а уж когда виновник "торжества" признается в этом, то тогда тушите свет. Г-н Будогорский злится так, вот и всё. Лунев молорик, так держать!
18:07 14 августа
Millwall82
Не ну представьте ситуацию. Лунев уходит с поля, игроки Зенита крайне удивлены, Манчини в шоке, но Лунев объясняет что это ему Будогоский посоветовал. Светила русской мысли.
17:45 14 августа
Dolphin75
Очень хотелось бы, чтобы это Чудо больше никогда, ни за что не присутствовало в органах, принимающих решения по судейству и поведению игроков. Это уже цирк какой-то, шапито, а не чемпионат.
17:42 14 августа
Dolphin75
Был такой фильм "Хочу в тюрьму". Будогосский аж разозлился на этого правонарушителя, не виноват же, а сам на себя наговаривает. Когда партия уже решила - "всё в пределах правил". Вот ведь диссидент выискался!
17:26 14 августа
Шуваловец
а насчет Иегуды свинки могли бы промолчать :) Зенит то в след. раунд всё равно прошел. Как там прошлогодний АЕК?
17:24 14 августа
katuar
Если был бы будагорский настоящий джентльмен, взял бы и ушел...
17:23 14 августа
199
Это только при Советской власти могло произойти. Нетто показал дырку в сетке судье и сказал что мяч попал в ворота через неё. Другое было воспитание.
17:23 14 августа
merniloskut
Пусть с Амкаром уйдёт и отбудет срок, если честный человек!
17:20 14 августа
Ю.Ю.
Может он так пошутил? Потому как, ежели всерьёз, то похоже амбулаторно это не лечится.
17:17 14 августа
PitersS
Интересно посмотреть, что будет, если каждый на поле начнет признаваться.. И судьи с поля убегут, и в футбол играть будет некогда. Нарушитель-я произвел касание; потерпевший-касание было не сильным; нарушитель-нет, сильным-ты еле устоял; потерпевший-да нет, я о кочку споткнулся.. Какие дураки сидят у нас в органах управления..
17:17 14 августа
Орест
Ага ещё Марадоне и сб. Аргентины отдать медали сб. Англии, Матераци удалиться вместе с Зиданом и таких моментов в футболе масса...И всё это вернуть с ног на голову, ради джентельменства.)
17:16 14 августа
Dolphin75
В следующем туре Артур Нигматуллин сам зафигачит себе гол, и сорвёт футболку от радости. За что ещё и жёлтую карточку получит
17:15 14 августа
Millwall82
Когда эту гэбню уже уберут?
17:10 14 августа
Dolphin75
Лунев признал, что сыграл рукой за пределами штрафной. Судья не захотел этого замечать. Будогосский обвиняет Лунева в признании. Вместо того чтобы зафиксировать "ошибку" судьи. Что же, to be continued, как грится)
17:04 14 августа
Гарик "внук Наташи" Попов
Плохо дело. Не справился Лунёв с судейством. Гнать его из гильдии арбитров.
17:01 14 августа
asid77
а как же рука бога от марадонны
17:00 14 августа
maverick007
Никто лучше Зенита? Это отскакивать от средненькой даже по израильским меркам команды?
16:59 14 августа
sidors
И да косогор сборная у нас -спартаковская
16:58 14 августа
sidors
косогор-вы часом не косоглаз? Вам же писали здесь "зенитофобам" на 11 минуте судья не поставил чистый пенальти в ворота Ахмата
16:57 14 августа
KapMaH
coserog Прошу, господа, обратить внимание-все судейские ошибки, недогляды всгда ТОЛЬКО в пользу Зенита! Ни разу не было, чтобы против! Наша сорная уже НИКАК не выглядит на международной арене! ________________________ Еще обратите внимание, что лучше Зенита из наших команд в еврокубках никто на играет. И близко. Там тоже ему помогают? А в сборной зенитовцев не густо. Вот и обращайте внимание.
16:57 14 августа
novic
Он это сказал после просмотра, а в игре всё быстро происходит. Не должен же он бежать смотреть повтор после эпизода. А Будогосский оригинал.
16:55 14 августа
gattu$$o
Более опытный вратарь просто бы сымитировал игру рукой и дал бы мячу уйти за лицевую)
16:54 14 августа
Уралмашевец
Жаль, что Николанидвораев никогда сам не уйдет из судей...
16:53 14 августа