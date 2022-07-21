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Сегодня, 17:28

Мещеряков считает, что российским клубом надо сделать ставку на собственных воспитанников

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о том, что в условиях отстранения российских клубов от европейских кубков он бы отпустил легионеров.

— Я всегда выступал за развитие нашей молодежи. И «Локомотив» все для этого делал. Хочет Аршавин это сделать — пусть в «Зените» это реализуют, — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».

— Вряд ли. Сегодня «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом.

— Но Андрей занимает определенную должность в клубе. Думаю, это будет очень хорошим примером. А все остальные на него посмотрят.

— Вы считаете, что все остальные клубы поддержат «Зенит»?

— Давайте посмотрим. У нас целый ряд людей больше любят говорить, чем делать.

— А вообще, нужны легионеры в российском футболе без еврокубков?

— Я еще раз повторю, что всегда был заинтересован прежде всего в развитии российских молодых футболистов. Весь вопрос в том, что им на поле надо у кого-то учиться. И третье. Если один из руководителей «Зенита» выступает с подобными заявлениями, то я считаю, что соответствующий клуб должен их поддержать.

В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре петербургский клуб примет «Крылья Советов».

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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Оренбург – Урал
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Краснодар – Спартак
 - : -
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