Мещеряков считает, что российским клубом надо сделать ставку на собственных воспитанников

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о том, что в условиях отстранения российских клубов от европейских кубков он бы отпустил легионеров.

— Я всегда выступал за развитие нашей молодежи. И «Локомотив» все для этого делал. Хочет Аршавин это сделать — пусть в «Зените» это реализуют, — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».

— Вряд ли. Сегодня «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом.

— Но Андрей занимает определенную должность в клубе. Думаю, это будет очень хорошим примером. А все остальные на него посмотрят.

— Вы считаете, что все остальные клубы поддержат «Зенит»?

— Давайте посмотрим. У нас целый ряд людей больше любят говорить, чем делать.

— А вообще, нужны легионеры в российском футболе без еврокубков?

— Я еще раз повторю, что всегда был заинтересован прежде всего в развитии российских молодых футболистов. Весь вопрос в том, что им на поле надо у кого-то учиться. И третье. Если один из руководителей «Зенита» выступает с подобными заявлениями, то я считаю, что соответствующий клуб должен их поддержать.

В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре петербургский клуб примет «Крылья Советов».