Леонид Слуцкий поблагодарил вратаря Никиту Медведева за профессионализм

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход вратаря Никиты Медведева «Ростов». Он поблагодарил 27-летнего россиянина за профессионализм.

«Ты — огромный пример профессионализма и того, как вообще должен быть устроен профессиональный спортсмен, — сказал Слуцкий в видеоролике в Telegram-канале казанского клуба. — Ты всегда пытался сплачивать команду. Это второй случай в моей карьере, когда футболист, не играющий в стартовом составе, является лидером команды. Первым был Алексей Березуцкий».

Тренер отметил, что несмотря на то что вратарь не так много играл, он был лидером команды.

«Последняя воскресная ситуация показала, на мой взгляд, как не просто профессиональный игрок, а вообще мужчина должен себя вести. То есть человек знал, что он уже уходит, что уже согласован контракт с другим клубом. Возникла сложная форс-мажорная ситуация, в которой нужно было выйти и сыграть. Вышел, сыграл, выручил в сумасшедший момент при счете 0:0, отыграл на ноль. Никита для «Рубина», для меня — это потрясающий пример, и могу бесконечно говорить только слова благодарности и пожелать тебе огромной удачи», — сказал он.

В четверг, 21 июля, «Ростов» объявил о подписании контракта с Медведевым по схеме «2+1».