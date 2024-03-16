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16 марта, 05:24

Зуев: «Исламхан способен уехать в Европу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Зуев рассказал, кто из казахстанских футболистов мог бы перейти в чемпионат России.

«Исламхан способен уехать в Европу. Думаю, он восстановится и также будет в порядке. Максим Самородов — тоже перспективный игрок. Слышал, что его просматривали селекционеры «Спартака», «Зенита» и «Локомотива». Он мог бы усилить российский гранд? Сложно ответить на этот вопрос. В таких клубах сейчас сильные легионеры. Тут важно, чтобы он перешел, и уже после этого говорить, усилит или нет. Он должен угадать с командой, чтобы не было большого давления», — цитирует Meta-ratings.kz Зуева.

В этом сезоне 27-летний Зуев сыграл два матча во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Он присоединился к тульской команде этой зимой.

Источник: https://metaratings.ru/news/zuev-rasskazal-kto-iz-kazakhstanskikh-futbolistov-mog-by-pereiti-v-rpl-344017/
Александр Зуев
Бауыржан Исламхан
ФК Арсенал (Тула)
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