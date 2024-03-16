Эммерсон: «Вставать на колено перед каждым матчем — какая-то ерунда»

Конголезский защитник «Урала» Эммерсон высказался об акциях против расизма.

«Акция может пройти только один раз, иначе она превращается в традицию. Выразили свой протест — молодцы. Но вставать на колено перед каждым матчем — какая-то ерунда. Одного раза было достаточно», — цитирует Sport24 Эммерсона.

Эммерсон присоединился к «Уралу» в июле 2022 года. В этому сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.