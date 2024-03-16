Дед Адамова: «Буду рад, если Арсен в «Зените» будет играть»

Хайдар Алханов, дед защитника «Оренбурга» Арсена Адамова, поделился мнением о перспективах внука.

«На вопрос о будущем Арсена я не могу ответить, потому что это должны решать руководство и тренерский штаб «Зенита». Хотя, я считаю, что вряд ли российским футболистам найдётся место в «Зените». Я буду рад, если он в «Зените» будет играть. Лишь бы в состав попадал, а не сидел на скамейке запасных. Если нет, то «Зенит» снова будет думать, куда его отдать в аренду», — цитирует Metaratings.ru Алханова.

24-летний Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в августе 2022 года. В этом сезоне он на правах аренды сыграл 21 матч за «Оренбург», где отметился двумя голевыми передачами.