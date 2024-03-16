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16 марта, 07:51

Дед Адамова: «Буду рад, если Арсен в «Зените» будет играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хайдар Алханов, дед защитника «Оренбурга» Арсена Адамова, поделился мнением о перспективах внука.

«На вопрос о будущем Арсена я не могу ответить, потому что это должны решать руководство и тренерский штаб «Зенита». Хотя, я считаю, что вряд ли российским футболистам найдётся место в «Зените». Я буду рад, если он в «Зените» будет играть. Лишь бы в состав попадал, а не сидел на скамейке запасных. Если нет, то «Зенит» снова будет думать, куда его отдать в аренду», — цитирует Metaratings.ru Алханова.

24-летний Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в августе 2022 года. В этом сезоне он на правах аренды сыграл 21 матч за «Оренбург», где отметился двумя голевыми передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/ded-arsena-adamova-vryad-li-rossiiskim-futbolistam-naidyotsya-mesto-v-zenite-343938/
Арсен Адамов
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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 - : -
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Балтика – Пари НН
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