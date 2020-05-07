Александр Жуков: «Заболевание Федуна не станет посылом РПЛ досрочно завершить сезон»

Почетный президент ОКР Александр Жуков не считает, что из-за заболевшего коронавирусом владельца «Спартака» Леонида Федуна чемпионат России не будет доигран. Предполагается, что он возобновится в середине июня.

— Не думаю, что эта ситуация станет посылом для РПЛ досрочно завершить сезон, — цитирует Жукова РИА «Новости». — Заболеть может любой человек. Пока вопрос о завершении чемпионата не стоит, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Время еще есть.

По данным Роспотребнадзора на день 7 мая, в Москве зафиксировано 6 703 новых случая заражения. Этот показатель стал рекордным для столицы — ранее максимальное число заболевших за сутки составляло 5 948 человек. За все время в Москве выявлено 92 676 заболевших коронавирусом.

Также в столице за сутки зафиксировано 769 выздоровевших и 39 умерших. Всего выздоровело 9 227 человек, умерло 905.