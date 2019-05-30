Александр Шикунов: "Божович очень внимательно разбирает игру "Нижнего Новгорода"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов отметил, что главный тренер команды Миодраг Божович очень внимательно разбирал игру "Нижнего Новгорода", с которым самарская команда сыграет в стыковых матчах за место в премьер-лиге.

– Миодраг Божович очень внимательно разбирает игру "Нижнего Новгорода", чтобы подготовить команду к грядущей встрече, – цитируют "Известия" Шикунова. – Первая игра у нас будет на выезде, и это создает определенные сложности. Но мы будем биться и постараемся сохранить место в РПЛ.

Стыки – это очень неприятная ситуация. Переходные матчи похожи на Кубок – в них возможно всё. Например, в прошлом сезоне "Тосно" выиграл трофей, а от них этого никто не ждал. Я уже проходил стыки, когда работал в "Ростове", так что на собственном опыте знаю, как это тяжело.

Безусловно, будущее многих людей в клубе зависит от результата переходных матчей. Одно дело, когда команда выступает в премьер-лиге, и совершенно другое – играть в ФНЛ. Так что будем всё решать уже после матчей с "Нижним Новгородом".

"Нижний Новгород" – "Крылья Советов": 30 мая 2019, онлайн-трансляция стыкового матча за право выступать в премьер-лиге, начало – 18.00 по московскому времени

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