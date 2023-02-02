Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:26

Мостовой — о Павлюченко: «Не раз говорил, что в чемпионате России можно играть хоть до 40 лет»

Мостовой прокомментировал информацию, что Павлюченко может возобновить карьеру
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что 41-летний экс-нападающий московского клуба Роман Павлюченко может возобновить карьеру в «Уфе».

«Удивлен, что Павлюченко будет играть за «Уфу», потому что у него уже солидный возраст. Но он находится в хороших кондициях. Я много раз говорил, что в нашем чемпионате многие футболисты могут играть хоть до 40 лет, особенно это касается защитников хорошего уровня. Просто многие закачивают карьеру из-за того, что их не ставят в состав или уже что-то начинает болеть. Если у Романа нет травм, то почему бы не попробовать возобновить карьеру? Тем более «Уфа» — команда из нижней части турнирной таблицы первой лиги, можно помочь им удержаться в первом дивизионе. Павлюченко молодец, что делает такой вызов для себя. Павлюченко может забить 200-й гол в своей карьере, если он будет выходить играть хотя бы на замену, плюс можно с пенальти забивать. Единственное, жалко, что я в России не играл никогда, я бы тоже много забивал», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-pavlyuchenko-v-ufe-ne-raz-govoril-chto-v-chempionate-rossii-mozhno-igrat-khot-do-40-let-224696/
Александр Мостовой
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
Шоу с Костомаровым уже начинают отменять. Вернется ли фигурист на лед?
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеев: «Адамов не игрок уровня «Зенита»! Не понимаю, как эта сделка была утверждена»

Корнеев: «Заболотный — клон Гайча, только с российским паспортом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости