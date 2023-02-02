Корнеев: «Адамов — не игрок уровня «Зенита»! Не понимаю, как эта сделка была утверждена»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил работу на трансферном рынке клуба из Санкт-Петербурга.

— Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и не могли понять, как он оказался в «Зените»?

— В последнее время «Зенит» допускает мало ошибок на трансферном рынке. С недоумением воспринял разве что приобретение Адамова, Мантуана и Ду Кейроса.

Адамов вообще не игрок уровня «Зенита»! Не понимаю, как эта сделка была утверждена. Мантуан — неплохой полузащитник, но не из тех, кто способен делать разницу. В отличие от Вендела, Малкома, Клаудиньо, Барриоса и Дугласа Сантоса. Что касается Ду Кейроса, который переедет в Петербург летом, то таких футболистов, на мой взгляд, и в России достаточно. У него даже близко нет тех качеств, за счет которых он мог бы заменить Вендела, если тот решит покинуть «Зенит».

В текущем сезоне 23-летний Адамов провел 7 матчей за сине-бело-голубых и сделал одну результативную передачу.