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Сегодня, 16:15

Корнеев: «Адамов — не игрок уровня «Зенита»! Не понимаю, как эта сделка была утверждена»

Александр Кружков
Обозреватель
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Арсен Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил работу на трансферном рынке клуба из Санкт-Петербурга.

— Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и не могли понять, как он оказался в «Зените»?

— В последнее время «Зенит» допускает мало ошибок на трансферном рынке. С недоумением воспринял разве что приобретение Адамова, Мантуана и Ду Кейроса.

Адамов вообще не игрок уровня «Зенита»! Не понимаю, как эта сделка была утверждена. Мантуан — неплохой полузащитник, но не из тех, кто способен делать разницу. В отличие от Вендела, Малкома, Клаудиньо, Барриоса и Дугласа Сантоса. Что касается Ду Кейроса, который переедет в Петербург летом, то таких футболистов, на мой взгляд, и в России достаточно. У него даже близко нет тех качеств, за счет которых он мог бы заменить Вендела, если тот решит покинуть «Зенит».

В текущем сезоне 23-летний Адамов провел 7 матчей за сине-бело-голубых и сделал одну результативную передачу.

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Арсен Адамов
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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