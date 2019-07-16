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Александр Мейтин: "Болельщики "Зенита" пытались отбить нарушителя в нетрезвом состоянии. Все закончилось благополучно: раненых и убитых нет"

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Директор по безопасности и работе с болельщиками РФС Александр Мейтин прокомментировал инцидент с задержанием болельщика в перерыве матча 1-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тамбовом" (2:1).

 
14 июля. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; – &quot;Тамбов&quot; – 2:1. Не все фанаты чемпиона России увидели игру полностью.Конфликт с участием фанатов на матче "Зенита". Детали и подробности

По словам очевидцев, несколько фанатов вступили в конфликт с сотрудниками безопасности. Конфликт перерос в словесную перепалку, зрителей задержали и посадили в микроавтобус. После этого группа болельщиков пыталась отбить его у полицейских.

– В перерыве Росгвардия задержала нарушителя в нетрезвом состоянии, – сказал Мейтин. – Болельщики попытались его отбить в подтрибунном помещении. Конфликт локализовали очень быстро. Его добавили в полицию, составили протокол по статье 20-31.

Все закончилось благополучно, раненых и убитых нет. (Александр Рогулев)

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