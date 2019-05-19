Александр Кутьин: "Енисей" - это на 100 процентов команда уровня премьер-лиги"

Нападающий "Енисея" Александр Кутьин заявил, что его команда на сто процентов соответствует уровню премьер-лиги. Ранее красноярцы досрочно вылетели из РПЛ и следующий сезон проведут в Олимп-ФНЛ.

- Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, потому что они весь сезон поддерживали нас независимо от того, где мы играли, - приводит слова Кутьина официальный сайт "Енисея". - Первую часть сезона мы провели в Тюмени, вторую мы начинали в Сочи, и мы везде чувствовали поддержку. Даже прилетали болельщики и поддерживали нас в далеких выездах, поэтому хочу поблагодарить их за весь сезон, что мы всегда видели и чувствовали, что у нас всегда есть двенадцатый игрок.

Хотелось бы извиниться за тот результат, который мы показали, но все прекрасно видели, что мы бились во всех играх, хотели доказать, что мы здесь надолго, но когда команда выходит первый раз, ей очень тяжело и главная задача – закрепиться, потому что первый сезон определяющий. Нам не получилось это сделать, но с такой поддержкой Красноярск просто обязан в следующем году ставить самые высокие задачи в ФНЛ.

Мы не были мальчиками для битья, практически, ни в одной игре. У нас уровень был, просто что-то сложилось так. Может, это уровень мастерства, где-то не везло, но сам факт то, что мы выходили и бились – это все прекрасно видели и никто не может нас в этом упрекнуть. "Енисей" – это 100 процентов команда уровня премьер-лиги.

"Енисей" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

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