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18 марта, 16:25

Хаджи: «Если безобразие продолжится, встреча «Спартака» с судьями — бесполезная затея»

Хаджи прокомментировал встречу «Спартака» с представителями судейского комитета
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Хаджи.
Александр Хаджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал встречу «красно-белых» с представителями судейского комитета.

«Арбитры совершают на удивление странные ошибки: то боковой судья поднимает флажок раньше времени, то VAR не вмешивается, когда требуется. Карасев сам сказал: «Если бы видеоассистент сказал, что надо назначить пенальти, то я бы пошел к монитору». То есть один дает свисток раньше времени, второй говорит, что поставил бы пенальти, если об этом сказал VAR. Это что за безобразие? Если так и будет продолжаться, то все эти встречи — бесполезная затея. Надо навести порядок в самом судействе. Не только же «Спартак» страдает от судейских решений, но и другие команды тоже. Когда я работал, судьи получали не так много денег и были подозрения, что кто-то их стимулирует. А сейчас они получают достаточно, по 150 тысяч за игру — даже если две игры в месяц отсудить, то это очень хорошие деньги. И говорить о судействе в пользу какой-то команды неправильно: бардак в самом судейском корпусе», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с помощниками, а со стороны судей были глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5035535-hadzhi-esli-bezobrazie-prodolzhitsya-vstrecha-spartaka-s-sudyami-bespoleznaya-zateya.html
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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