Гол Тюкавина в концовке матча принес «Динамо» победу над «Уралом»

«Динамо» на выезде обыграло «Урал» в матче 20-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».

На 74-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров забил гол в ворота «Урала», но боковой судья зафиксировал офсайд. Главный судья Алексей Амелин после просмотра видеоповтора подтвердил решение бокового арбитра и отменил взятие ворот.

На 89-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и принес своей команде победу.

На 90+4-й минуте главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко получил красную карточку. Он пропустит матч с «Зенитом».

«Динамо» прервало 16-матчевую серию «Урала» без поражений. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 матчах.

«Урал» находится на 10-й строчке (25 очков).