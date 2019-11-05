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Судейство

Александр Егоров: «Выделять по итогам первого круга никого не буду. Перед нами задача: каждый матч тура должен проходить с ВАР»

14:10
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги первого круга чемпионата России.

— Выделять никого по итогам первого круга не буду, — начал Егоров. — Оценки будут по окончании сезона. За этот период мы провели как успешные, так и, к сожалению, очень неудачные игры. Для нас сейчас самое главное — обучение ребят, нужно, чтобы они получили лицензии для работы в качестве ВАР. Перед нами стоит задача: каждый матч тура должен проходить с участием ВАР. Конечно, хотелось бы избегать ошибок, которые вызывают резонанс, и мы к этому стремимся. (Иван Торопцев)

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