Александр Егоров: «Выделять по итогам первого круга никого не буду. Перед нами задача: каждый матч тура должен проходить с ВАР»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги первого круга чемпионата России.

— Выделять никого по итогам первого круга не буду, — начал Егоров. — Оценки будут по окончании сезона. За этот период мы провели как успешные, так и, к сожалению, очень неудачные игры. Для нас сейчас самое главное — обучение ребят, нужно, чтобы они получили лицензии для работы в качестве ВАР. Перед нами стоит задача: каждый матч тура должен проходить с участием ВАР. Конечно, хотелось бы избегать ошибок, которые вызывают резонанс, и мы к этому стремимся. (Иван Торопцев)