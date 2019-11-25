Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал заявление президента «Арсенала» Гурама Аджоева после встречи туляков с «Краснодаром» (1:2) в 17-м туре чемпионата России. Аджоев заявил о претензиях к работе главного арбитра матча, Станислава Васильева.

По мнению президента тульского клуба, Васильев неверно назначил пенальти в ворота «Арсенала», а также ошибся, не назначив 11-метровый в ворота «быков».

— «Арсенал», скорее всего, обратится в экспертно-судейскую комиссию, там рассмотрят оба спорных эпизода, как пенальти в ворота туляков, так и момент с Горбатенко, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)