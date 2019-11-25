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Александр Егоров: «Экспертно-судейская комиссия рассмотрит спорные эпизоды матча «Арсенал» — «Краснодар»

13:52
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал заявление президента «Арсенала» Гурама Аджоева после встречи туляков с «Краснодаром» (1:2) в 17-м туре чемпионата России. Аджоев заявил о претензиях к работе главного арбитра матча, Станислава Васильева.

По мнению президента тульского клуба, Васильев неверно назначил пенальти в ворота «Арсенала», а также ошибся, не назначив 11-метровый в ворота «быков».

— «Арсенал», скорее всего, обратится в экспертно-судейскую комиссию, там рассмотрят оба спорных эпизода, как пенальти в ворота туляков, так и момент с Горбатенко, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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