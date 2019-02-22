Александр Дюков: "Из РФС уйдет только тот, кто не будет справляться со своими обязанностями"

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможных изменениях в работе организации, а также намекнул, что Александр Алаев может остаться в РФС.

– Как изменится кадровый состав РФС? Останется ли Алаев?

– Что касается кадровых назначений, то это один из вопросов, который я собираюсь рассмотреть. Как только это произойдет, вы тут же об этом узнаете. Я отвечу на этот вопрос концептуально. Я сегодня в основном говорил о развитии. Если говорить о РФС, то есть ресурс – 130 человек приблизительно. Эти люди не бездельничают, они работают не покладая рук. 95% из них занимаются вопросами проведения соревнований и поддержки наших национальных сборных. Нужно сделать анализ. И для реализации задач потребуются дополнительные человеческие ресурсы.

Если говорить об Алаеве, то он прекрасно себя зарекомендовал на посту и.о. президента РФС. Хотелось бы, чтобы таких людей как Сан Санчыч в футболе было больше. Каждому место в строю найдется. Будет много задач, которые нам нужно будет решить. Возможно, кто-то еще придет в РФС, но не чтобы занять чье-то место. Уйдет только тот, кто не будет справляться со своими обязанностями.

– Нужен ли РФС попечительский совет?

– Если говорить о международных спортивных организациях, то все они делают шаги по большей открытости. Если говорить о попечительских советах, то это один из институтов, который позволит сделать деятельность РФС более открытой и прозрачной. Я за максимальную открытость и прозрачность. Поэтому я всячески буду приветствовать создание попечительского совета. Когда он будет создан, тем лучше для отечественного футбола и РФС. (Александр Рогулев)