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Алдонин: «Тот, кто добьется победы в дерби, получит мощный психологический импульс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Матч «Спартак» — ЦСКА будет очень интересным. С точки зрения последних результатов армейцы выглядят предпочтительнее, но к дерби это не имеет никакого отношения. Обеим командам необходимо побеждать, поэтому я жду открытого и сверхатакующего футбола. Кто покажет лучшую игру и больший уровень самоотдачи, тот и победит. Место в таблице и форма команд не играют никакой роли.

Матч «Спартак» — ЦСКА — не столько решающий в борьбе за серебро, сколько определяющий. У ЦСКА еще есть игра с «Ростовом». Но тот, кто добьется победы в дерби, получит мощный психологический импульс», — цитирует «Чемпионат» Алдонина.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5108619-evgenij-aldonin-rasskazal-chto-zhdyot-ot-matcha-spartak-cska.html
Евгений Алдонин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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