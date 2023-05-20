Ещенко: «Ожидаю хорошей игры и победы «Спартака» над ЦСКА»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Ожидаю хорошей игры и победы «Спартака». Надеюсь, стадион будет заполнен по максимум на данный момент. «Спартак» не в оптимальной форме? Сезон длинный — есть и взлеты, и падения, так что это нормальная ситуация. Дерби выносится за рамки — там все будет по-другому», — цитирует «Чемпионат» Ещенко.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.