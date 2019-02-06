Алан Чочиев: "Пусть Всевышний не простит тех, кто радуется аресту Кокорина и Мамаева"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев осудил тех, кто радовался продлению срока ареста форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
- Годами эти ребята защищали честь своей страны, честь флага и прославляли русский народ на мировых аренах. Оступились, нарушили закон и понесли наказание как мужчины. Это, наверное, первый случай, когда за нанесение легкого вреда здоровью человека сажают в тюрьму и держат уже полгода, хотя ребята признали частично свою вину, - написал футболист в Инстаграме. - Их реакция была такая неправильная не просто так, а на грубое оскорбление! И сегодня арест ребят опять продлили до 8 апреля. Все, кто за этим стоит, и все, кто радуется этому, – пусть Всевышний не простит вам этого никогда! Слезы матерей ребят! Они на вашей совести!
Годами эти ребята защищали честь своей страны,честь этого флага и прославляли русский народ на мировых аренах,оступились,нарушили закон и понесли наказание как мужчины,это наверное первый случай,когда за легкий вред нанесение здоровью человека,сажают в тюрьму и держат их уже пол года,хотя ребята признали частично свою вину и их реакция была такая неправильная не просто так,а на грубое оскорбление!!! И сегодня ребят опять продлили до 8 апреля,все кто за этим стоит и все кто радуется этому,пусть Всевышний не простит вам этого никогда!слезы матерей ребят!они на вашей совести!
Публикация от Молись и Иди Вперед... (@chochiev.9) 6 Фев 2019 в 6:49 PST
Срок ареста Кокорина и Мамаева продлен до 8 апреля. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля. Подробности заседания