«Галактионов говорит о мальчиках из школы? А у Талалаева состав сильнее?» Геркус — о кризисе «Локо»
«У «Локомотива» продолжается свободное падение»
— Удивлены таким результатом?
— Слушайте, а вы ждали от «Локо» принципиально чего-то иного?
— 0:4 — многовато...
— За железнодорожников стало тревожно гораздо раньше. В последних матчах — с ЦСКА и «Ростовом» — все, увы, уже прояснилось... Да и вообще отсчет надо вести еще со второй части прошлого сезона.
— Вот как?
— Да. Еще весной прослеживались определенные проблемы. Всего три победы в РПЛ... Но команда держалась на плаву во многом благодаря одному игроку — Батракову. Он уникальный футболист. Алексей — суперзвезда РПЛ. И меня в этом никто не переубедит! Но даже при нем железнодорожники тогда забуксовали. А сейчас Батракова и вовсе нет. И что мы видим?
— Безнадега?
— Вчера поразила разница в классе двух команд. Грустно! При этом нельзя сказать, что «Спартак» продемонстрировал что-то совершенно невероятное. Команда как команда. Сильная, добротная, с хорошим подбором исполнителей. Но я не припомню, чтобы «Локомотив» выглядел настолько беспомощно...
Свободное падение, что называется, продолжается. Конечно, руководству клуба необходимо серьезно задуматься, как выходить из этого состояния. Хотя я уже даже не знаю, что здесь можно сделать. Возможно, пришло время принимать какие-то кардинальные решения.
— Вы считаете, что главная причина происходящего — работа Михаила Галактионова?
— Нет-нет! Одной причины в подобных ситуациях никогда не бывает. Здесь целый комплекс проблем. Например, уход лидеров, прежде всего Алексея Батракова. Понимаете, когда у вас в команде выступает суперзвезда, вы можете осознавать это, а можете говорить, что у вас просто хороший коллектив, в котором все равны. Но это не так. У вас есть суперзвезда, и вы во многом на ней держитесь!
Сейчас на позиции «десятки» играет Андрей Мостовой... При всем к нему уважении (Андрей — классный игрок), но это не его функционал. Тренер, конечно, может экспериментировать, но не на такой важной позиции!
Впрочем, это уже детали. Повторюсь, причин нынешнего состояния «Локомотива» действительно много.
Но и тренерский «вклад» в происходящее очень большой. Это уже можно утверждать совершенно определенно. Галактионов не справляется. Точнее, наверное, не так. Не справился.
— После кубкового дерби с ЦСКА Галактионов намекал на возможный уход. А накануне игры со «Спартаком» заявил: «Мы прекрасно понимали, что с мальчиками из детской спортивной школы входить в сезон, наверное, не совсем правильно. К сожалению, это подтвердилось».
— Ну какие мальчики? Джикия?
— Видимо, имел в виду Годяева. Возможно, намекал на то, что вместо Карпукаса, Баринова, Пруцева взяли в центр поля Бабкина, Коваленко, Титкова.
— Не знаю... Тот же Титков весьма неплохо смотрелся в «Балтике», Бабкин — в «Крыльях». Хорошо, пожалуй, с нынешним составом действительно объективно сложно претендовать на медали. Но мы ведь сейчас рассматриваем этот «Локо» даже не как середняка! Команда движется по направлению к «Факелу»... Сейчас на 14-й строчке. И у меня нет ответа на вопрос, когда это падение закончится.
— А если оценивать нынешний состав «Локомотива», на какое место он объективно способен претендовать?
— На восьмое-девятое. Может, даже и повыше. А что? Вполне себе крепкий состав. Хотите сказать, слабее, чем у «Крыльев» или «Рубина»?
Возьмите «Балтику». У Талалаева разве подбор исполнителей сильнее? Но калининградцы, на секундочку, седьмые! Ни о каких стыках речи даже не идет. А тут мы говорим о 14-й строчке в таблице.
Возможно, не стоило продавать в «Зенит» Карпукаса. Почему не предложили ему другие условия? То же самое можно сказать и о Воробьеве, который оказался в «Краснодаре». Здесь есть о чем подискутировать. Возникают вопросы и по ряду новичков. Где Рамирес? Где Вера? Или почему не играет Монтес?
Но все это не отменяет того, что «Локо» не должен сейчас бороться за выживание. Даже после ухода ряда футболистов и некоторых не до конца понятных кадровых решений.
С таким подбором исполнителей в принципе можно играть гораздо интереснее, качественнее и добиваться более высоких результатов.
«У всех уже присутствует элемент паники. Игроки перестают доверять друг другу»
— При этом за пару часов до игры довольно сюрреалистично прозвучали слова гендиректора клуба Бориса Ротенберга о том, что у «Локомотива» начинается новая страница.
— Мне сложно это комментировать. Думаю, что у всех в клубе, в команде уже присутствует определенный элемент паники.
— Даже так?
— Понимаете, даже с сильным составом можно выступать значительно хуже своих возможностей. Потому что в какой-то момент запускается очень неприятный процесс: люди перестают доверять друг другу. Причем и на футбольном поле, и за его пределами. И вот тогда начинается настоящий мрак.
Растет напряжение, накапливаются отрицательные эмоции. В результате даже классные игроки оказываются не в состоянии продемонстрировать на поле свои лучшие качества. Они попадают в совершенно непривычную для себя ситуацию. Многие никогда в жизни не оказывались в подобных обстоятельствах, когда команда постоянно проигрывает, опускается все ниже и ниже...
Им трудно даже поверить, что такое с ними происходит.
«Вспоминаю вылет «Динамо». Там был приличный состав — Погребняк, Денисов, Кокорин, Шунин»
— А у вас вчера не закралась мысль, что «Локомотив» может доиграться до вылета из РПЛ? Уже в этом сезоне.
— Я вам больше скажу: у меня сейчас прямо флешбэк, связанный с московским «Динамо». С вылетом команды в ФНЛ в 2016 году. Помните тот состав бело-голубых? Сезон начинали Кокорин, Жирков, которые зимой ушли. Но ведь остались Шунин, Денисов, Губочан, Погребняк... Приличный же подбор! Никто не верил, что динамовцы покинут элитный дивизион. Но ведь вылетели в итоге!
Не дай бог, чтобы с «Локомотивом» произошло нечто подобное. Сейчас уже необходимо ударить по тормозам, серьезно перестроить игру, поменять какие-то принципы, сделать ставку на другие качества футболистов.
Надо исходить из реальных возможностей своего состава. Выбрать другой план на игру, который позволит прежде всего набирать очки!
— То есть изменить сам подход к футболу?
— Да. Посмотрите на «Родину». По подбору игроков это гораздо более слабая команда. Но пришел тренер по фамилии Альба. И мы вчера все видели, как с таким составом можно побеждать «Краснодар». Вот и все.
Оказывается, и с такими исполнителями можно играть в футбол. Можно добиться того, чтобы команда выглядела организованно и конкурентоспособно.
— Если в ближайшее время Галактионов покинет свой пост, то...
— Думаю, что останется. Это мои личные ощущения.
— Несмотря на нынешние результаты?
— Да. Я понимаю определенную логику подобных решений руководства. Мне кажется, что он доработает до зимы.
— Именно до зимней паузы?
— Да. Обычно существуют определенные календарные отсечки. Заканчивается какой-то период, и руководство оценивает результаты работы.
Вопрос, конечно, очень непростой. Хотя, разумеется, отставка может произойти и раньше. В нынешней ситуации исключать ничего нельзя.
— И все-таки (если представить, что Галактионов покинет «Локомотив» в ноябре) есть ли сейчас на рынке специалисты, которые смогут прийти и добиться результата с этим составом, выправить ситуацию?
— На мой взгляд, есть.
— Кого бы вы назвали? Хотя бы несколько фамилий.
— Ну смотрите. Логика такая. На рынке есть Слуцкий, есть Федотов. Пишут, что вот-вот освободится Черчесов. Разве плохие варианты? Причем я сейчас говорю исключительно о российских тренерах, даже не рассматриваю иностранцев.
Один из них — трехкратный чемпион России. Другой выигрывал серебряные медали с двумя командами. Есть специалист, который добивался очень серьезных успехов в двух странах — Польше и Венгрии, успешно поработал со сборной России на домашнем чемпионате мира.
Тут ведь нужно еще учитывать и фактор психологической встряски команды после смены наставника. Возьмите «Ростов». Расстались с добротным тренером Альбой, пришел Кириченко — и мы видим поступательное движение.
Я сейчас точно никого не хочу задеть. Но по последним матчам вообще непонятно, какой у Галактионова план на игру. Чего он хочет? Чем руководствуется?
— В его активе — бронза прошлого сезона.
— Молодец, занял третье место. Хорошо, никто не спорит. Но это уже история. Что сейчас происходит? И потом, уверен, прошлогодняя бронза — прежде всего результат великолепной игры Батракова. Команда, можно сказать, держалась на нем. Он выполнял огромный объем работы, постоянно брал инициативу на себя, руководил игрой. И сейчас не потерялся в «Галатасарае». Близок к тому, чтобы стать лидером и этого клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1