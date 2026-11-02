«Галактионов говорит о мальчиках из школы? А у Талалаева состав сильнее?» Геркус — о кризисе «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус — о крупном поражении команды Михаила Галактионова в дерби со «Спартаком» (0:4).

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

«У «Локомотива» продолжается свободное падение»

— Удивлены таким результатом?

— Слушайте, а вы ждали от «Локо» принципиально чего-то иного?

— 0:4 — многовато...

— За железнодорожников стало тревожно гораздо раньше. В последних матчах — с ЦСКА и «Ростовом» — все, увы, уже прояснилось... Да и вообще отсчет надо вести еще со второй части прошлого сезона.

— Вот как?

— Да. Еще весной прослеживались определенные проблемы. Всего три победы в РПЛ... Но команда держалась на плаву во многом благодаря одному игроку — Батракову. Он уникальный футболист. Алексей — суперзвезда РПЛ. И меня в этом никто не переубедит! Но даже при нем железнодорожники тогда забуксовали. А сейчас Батракова и вовсе нет. И что мы видим?

— Безнадега?

— Вчера поразила разница в классе двух команд. Грустно! При этом нельзя сказать, что «Спартак» продемонстрировал что-то совершенно невероятное. Команда как команда. Сильная, добротная, с хорошим подбором исполнителей. Но я не припомню, чтобы «Локомотив» выглядел настолько беспомощно...

Свободное падение, что называется, продолжается. Конечно, руководству клуба необходимо серьезно задуматься, как выходить из этого состояния. Хотя я уже даже не знаю, что здесь можно сделать. Возможно, пришло время принимать какие-то кардинальные решения.

— Вы считаете, что главная причина происходящего — работа Михаила Галактионова?

— Нет-нет ! Одной причины в подобных ситуациях никогда не бывает. Здесь целый комплекс проблем. Например, уход лидеров, прежде всего Алексея Батракова. Понимаете, когда у вас в команде выступает суперзвезда, вы можете осознавать это, а можете говорить, что у вас просто хороший коллектив, в котором все равны. Но это не так. У вас есть суперзвезда, и вы во многом на ней держитесь!

Сейчас на позиции «десятки» играет Андрей Мостовой... При всем к нему уважении (Андрей — классный игрок), но это не его функционал. Тренер, конечно, может экспериментировать, но не на такой важной позиции!

Впрочем, это уже детали. Повторюсь, причин нынешнего состояния «Локомотива» действительно много.

Но и тренерский «вклад» в происходящее очень большой. Это уже можно утверждать совершенно определенно. Галактионов не справляется. Точнее, наверное, не так. Не справился.

— После кубкового дерби с ЦСКА Галактионов намекал на возможный уход. А накануне игры со «Спартаком» заявил: «Мы прекрасно понимали, что с мальчиками из детской спортивной школы входить в сезон, наверное, не совсем правильно. К сожалению, это подтвердилось».

— Ну какие мальчики? Джикия?

— Видимо, имел в виду Годяева. Возможно, намекал на то, что вместо Карпукаса, Баринова, Пруцева взяли в центр поля Бабкина, Коваленко, Титкова.

— Не знаю... Тот же Титков весьма неплохо смотрелся в «Балтике», Бабкин — в «Крыльях». Хорошо, пожалуй, с нынешним составом действительно объективно сложно претендовать на медали. Но мы ведь сейчас рассматриваем этот «Локо» даже не как середняка! Команда движется по направлению к «Факелу»... Сейчас на 14-й строчке. И у меня нет ответа на вопрос, когда это падение закончится.

— А если оценивать нынешний состав «Локомотива», на какое место он объективно способен претендовать?

— На восьмое-девятое. Может, даже и повыше. А что? Вполне себе крепкий состав. Хотите сказать, слабее, чем у «Крыльев» или «Рубина»?

Возьмите «Балтику». У Талалаева разве подбор исполнителей сильнее? Но калининградцы, на секундочку, седьмые! Ни о каких стыках речи даже не идет. А тут мы говорим о 14-й строчке в таблице.

Возможно, не стоило продавать в «Зенит» Карпукаса. Почему не предложили ему другие условия? То же самое можно сказать и о Воробьеве, который оказался в «Краснодаре». Здесь есть о чем подискутировать. Возникают вопросы и по ряду новичков. Где Рамирес? Где Вера? Или почему не играет Монтес?

Но все это не отменяет того, что «Локо» не должен сейчас бороться за выживание. Даже после ухода ряда футболистов и некоторых не до конца понятных кадровых решений.

С таким подбором исполнителей в принципе можно играть гораздо интереснее, качественнее и добиваться более высоких результатов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«У всех уже присутствует элемент паники. Игроки перестают доверять друг другу»

— При этом за пару часов до игры довольно сюрреалистично прозвучали слова гендиректора клуба Бориса Ротенберга о том, что у «Локомотива» начинается новая страница.

— Мне сложно это комментировать. Думаю, что у всех в клубе, в команде уже присутствует определенный элемент паники.

— Даже так?

— Понимаете, даже с сильным составом можно выступать значительно хуже своих возможностей. Потому что в какой-то момент запускается очень неприятный процесс: люди перестают доверять друг другу. Причем и на футбольном поле, и за его пределами. И вот тогда начинается настоящий мрак.

Растет напряжение, накапливаются отрицательные эмоции. В результате даже классные игроки оказываются не в состоянии продемонстрировать на поле свои лучшие качества. Они попадают в совершенно непривычную для себя ситуацию. Многие никогда в жизни не оказывались в подобных обстоятельствах, когда команда постоянно проигрывает, опускается все ниже и ниже...

Им трудно даже поверить, что такое с ними происходит.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

«Вспоминаю вылет «Динамо». Там был приличный состав — Погребняк, Денисов, Кокорин, Шунин»

— А у вас вчера не закралась мысль, что «Локомотив» может доиграться до вылета из РПЛ? Уже в этом сезоне.

— Я вам больше скажу: у меня сейчас прямо флешбэк, связанный с московским «Динамо». С вылетом команды в ФНЛ в 2016 году. Помните тот состав бело-голубых? Сезон начинали Кокорин, Жирков, которые зимой ушли. Но ведь остались Шунин, Денисов, Губочан, Погребняк... Приличный же подбор! Никто не верил, что динамовцы покинут элитный дивизион. Но ведь вылетели в итоге!

Не дай бог, чтобы с «Локомотивом» произошло нечто подобное. Сейчас уже необходимо ударить по тормозам, серьезно перестроить игру, поменять какие-то принципы, сделать ставку на другие качества футболистов.

Надо исходить из реальных возможностей своего состава. Выбрать другой план на игру, который позволит прежде всего набирать очки!

— То есть изменить сам подход к футболу?

— Да. Посмотрите на «Родину». По подбору игроков это гораздо более слабая команда. Но пришел тренер по фамилии Альба. И мы вчера все видели, как с таким составом можно побеждать «Краснодар». Вот и все.

Оказывается, и с такими исполнителями можно играть в футбол. Можно добиться того, чтобы команда выглядела организованно и конкурентоспособно.

— Если в ближайшее время Галактионов покинет свой пост, то...

— Думаю, что останется. Это мои личные ощущения.

— Несмотря на нынешние результаты?

— Да. Я понимаю определенную логику подобных решений руководства. Мне кажется, что он доработает до зимы.

— Именно до зимней паузы?

— Да. Обычно существуют определенные календарные отсечки. Заканчивается какой-то период, и руководство оценивает результаты работы.

Вопрос, конечно, очень непростой. Хотя, разумеется, отставка может произойти и раньше. В нынешней ситуации исключать ничего нельзя.

— И все-таки ( если представить, что Галактионов покинет «Локомотив» в ноябре ) есть ли сейчас на рынке специалисты, которые смогут прийти и добиться результата с этим составом, выправить ситуацию?

— На мой взгляд, есть.

— Кого бы вы назвали? Хотя бы несколько фамилий.

— Ну смотрите. Логика такая. На рынке есть Слуцкий, есть Федотов. Пишут, что вот-вот освободится Черчесов. Разве плохие варианты? Причем я сейчас говорю исключительно о российских тренерах, даже не рассматриваю иностранцев.

Один из них — трехкратный чемпион России. Другой выигрывал серебряные медали с двумя командами. Есть специалист, который добивался очень серьезных успехов в двух странах — Польше и Венгрии, успешно поработал со сборной России на домашнем чемпионате мира.

Тут ведь нужно еще учитывать и фактор психологической встряски команды после смены наставника. Возьмите «Ростов». Расстались с добротным тренером Альбой, пришел Кириченко — и мы видим поступательное движение.

Я сейчас точно никого не хочу задеть. Но по последним матчам вообще непонятно, какой у Галактионова план на игру. Чего он хочет? Чем руководствуется?

— В его активе — бронза прошлого сезона.