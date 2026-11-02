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«Галактионов говорит о мальчиках из школы? А у Талалаева состав сильнее?» Геркус — о кризисе «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Михаил Галактионов и Илья Геркус.
Фото «СЭ», ФК «Локомотив»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус — о крупном поражении команды Михаила Галактионова в дерби со «Спартаком» (0:4).
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:4
Спартак

«У «Локомотива» продолжается свободное падение»

— Удивлены таким результатом?

— Слушайте, а вы ждали от «Локо» принципиально чего-то иного?

— 0:4 — многовато...

— За железнодорожников стало тревожно гораздо раньше. В последних матчах — с ЦСКА и «Ростовом» — все, увы, уже прояснилось... Да и вообще отсчет надо вести еще со второй части прошлого сезона.

— Вот как?

— Да. Еще весной прослеживались определенные проблемы. Всего три победы в РПЛ... Но команда держалась на плаву во многом благодаря одному игроку — Батракову. Он уникальный футболист. Алексей — суперзвезда РПЛ. И меня в этом никто не переубедит! Но даже при нем железнодорожники тогда забуксовали. А сейчас Батракова и вовсе нет. И что мы видим?

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; 1&nbsp;ноября.«Локомотив» в свободном падении. У злого «Спартака» забил даже Парада, красно-белые догнали ЦСКА

— Безнадега?

— Вчера поразила разница в классе двух команд. Грустно! При этом нельзя сказать, что «Спартак» продемонстрировал что-то совершенно невероятное. Команда как команда. Сильная, добротная, с хорошим подбором исполнителей. Но я не припомню, чтобы «Локомотив» выглядел настолько беспомощно...

Свободное падение, что называется, продолжается. Конечно, руководству клуба необходимо серьезно задуматься, как выходить из этого состояния. Хотя я уже даже не знаю, что здесь можно сделать. Возможно, пришло время принимать какие-то кардинальные решения.

— Вы считаете, что главная причина происходящего — работа Михаила Галактионова?

— Нет-нет! Одной причины в подобных ситуациях никогда не бывает. Здесь целый комплекс проблем. Например, уход лидеров, прежде всего Алексея Батракова. Понимаете, когда у вас в команде выступает суперзвезда, вы можете осознавать это, а можете говорить, что у вас просто хороший коллектив, в котором все равны. Но это не так. У вас есть суперзвезда, и вы во многом на ней держитесь!

Сейчас на позиции «десятки» играет Андрей Мостовой... При всем к нему уважении (Андрей — классный игрок), но это не его функционал. Тренер, конечно, может экспериментировать, но не на такой важной позиции!

Впрочем, это уже детали. Повторюсь, причин нынешнего состояния «Локомотива» действительно много.

Но и тренерский «вклад» в происходящее очень большой. Это уже можно утверждать совершенно определенно. Галактионов не справляется. Точнее, наверное, не так. Не справился.

— После кубкового дерби с ЦСКА Галактионов намекал на возможный уход. А накануне игры со «Спартаком» заявил: «Мы прекрасно понимали, что с мальчиками из детской спортивной школы входить в сезон, наверное, не совсем правильно. К сожалению, это подтвердилось».

— Ну какие мальчики? Джикия?

— Видимо, имел в виду Годяева. Возможно, намекал на то, что вместо Карпукаса, Баринова, Пруцева взяли в центр поля Бабкина, Коваленко, Титкова.

— Не знаю... Тот же Титков весьма неплохо смотрелся в «Балтике», Бабкин — в «Крыльях». Хорошо, пожалуй, с нынешним составом действительно объективно сложно претендовать на медали. Но мы ведь сейчас рассматриваем этот «Локо» даже не как середняка! Команда движется по направлению к «Факелу»... Сейчас на 14-й строчке. И у меня нет ответа на вопрос, когда это падение закончится.

Михаил Галактионов.«Плохо на душе». Галактионов снова высказался об отставке — теперь после провала «Локомотива» в дерби

— А если оценивать нынешний состав «Локомотива», на какое место он объективно способен претендовать?

— На восьмое-девятое. Может, даже и повыше. А что? Вполне себе крепкий состав. Хотите сказать, слабее, чем у «Крыльев» или «Рубина»?

Возьмите «Балтику». У Талалаева разве подбор исполнителей сильнее? Но калининградцы, на секундочку, седьмые! Ни о каких стыках речи даже не идет. А тут мы говорим о 14-й строчке в таблице.

Возможно, не стоило продавать в «Зенит» Карпукаса. Почему не предложили ему другие условия? То же самое можно сказать и о Воробьеве, который оказался в «Краснодаре». Здесь есть о чем подискутировать. Возникают вопросы и по ряду новичков. Где Рамирес? Где Вера? Или почему не играет Монтес?

Но все это не отменяет того, что «Локо» не должен сейчас бороться за выживание. Даже после ухода ряда футболистов и некоторых не до конца понятных кадровых решений.

С таким подбором исполнителей в принципе можно играть гораздо интереснее, качественнее и добиваться более высоких результатов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«У всех уже присутствует элемент паники. Игроки перестают доверять друг другу»

— При этом за пару часов до игры довольно сюрреалистично прозвучали слова гендиректора клуба Бориса Ротенберга о том, что у «Локомотива» начинается новая страница.

— Мне сложно это комментировать. Думаю, что у всех в клубе, в команде уже присутствует определенный элемент паники.

— Даже так?

— Понимаете, даже с сильным составом можно выступать значительно хуже своих возможностей. Потому что в какой-то момент запускается очень неприятный процесс: люди перестают доверять друг другу. Причем и на футбольном поле, и за его пределами. И вот тогда начинается настоящий мрак.

Растет напряжение, накапливаются отрицательные эмоции. В результате даже классные игроки оказываются не в состоянии продемонстрировать на поле свои лучшие качества. Они попадают в совершенно непривычную для себя ситуацию. Многие никогда в жизни не оказывались в подобных обстоятельствах, когда команда постоянно проигрывает, опускается все ниже и ниже...

Им трудно даже поверить, что такое с ними происходит.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

«Вспоминаю вылет «Динамо». Там был приличный состав — Погребняк, Денисов, Кокорин, Шунин»

— А у вас вчера не закралась мысль, что «Локомотив» может доиграться до вылета из РПЛ? Уже в этом сезоне.

— Я вам больше скажу: у меня сейчас прямо флешбэк, связанный с московским «Динамо». С вылетом команды в ФНЛ в 2016 году. Помните тот состав бело-голубых? Сезон начинали Кокорин, Жирков, которые зимой ушли. Но ведь остались Шунин, Денисов, Губочан, Погребняк... Приличный же подбор! Никто не верил, что динамовцы покинут элитный дивизион. Но ведь вылетели в итоге!

Не дай бог, чтобы с «Локомотивом» произошло нечто подобное. Сейчас уже необходимо ударить по тормозам, серьезно перестроить игру, поменять какие-то принципы, сделать ставку на другие качества футболистов.

Надо исходить из реальных возможностей своего состава. Выбрать другой план на игру, который позволит прежде всего набирать очки!

— То есть изменить сам подход к футболу?

— Да. Посмотрите на «Родину». По подбору игроков это гораздо более слабая команда. Но пришел тренер по фамилии Альба. И мы вчера все видели, как с таким составом можно побеждать «Краснодар». Вот и все.

Оказывается, и с такими исполнителями можно играть в футбол. Можно добиться того, чтобы команда выглядела организованно и конкурентоспособно.

— Если в ближайшее время Галактионов покинет свой пост, то...

— Думаю, что останется. Это мои личные ощущения.

— Несмотря на нынешние результаты?

— Да. Я понимаю определенную логику подобных решений руководства. Мне кажется, что он доработает до зимы.

— Именно до зимней паузы?

— Да. Обычно существуют определенные календарные отсечки. Заканчивается какой-то период, и руководство оценивает результаты работы.

Вопрос, конечно, очень непростой. Хотя, разумеется, отставка может произойти и раньше. В нынешней ситуации исключать ничего нельзя.

Михаил Галактионов.«Спартак» деклассировал «Локо». Это конец для Галактионова?

— И все-таки (если представить, что Галактионов покинет «Локомотив» в ноябре) есть ли сейчас на рынке специалисты, которые смогут прийти и добиться результата с этим составом, выправить ситуацию?

— На мой взгляд, есть.

— Кого бы вы назвали? Хотя бы несколько фамилий.

— Ну смотрите. Логика такая. На рынке есть Слуцкий, есть Федотов. Пишут, что вот-вот освободится Черчесов. Разве плохие варианты? Причем я сейчас говорю исключительно о российских тренерах, даже не рассматриваю иностранцев.

Один из них — трехкратный чемпион России. Другой выигрывал серебряные медали с двумя командами. Есть специалист, который добивался очень серьезных успехов в двух странах — Польше и Венгрии, успешно поработал со сборной России на домашнем чемпионате мира.

Тут ведь нужно еще учитывать и фактор психологической встряски команды после смены наставника. Возьмите «Ростов». Расстались с добротным тренером Альбой, пришел Кириченко — и мы видим поступательное движение.

Я сейчас точно никого не хочу задеть. Но по последним матчам вообще непонятно, какой у Галактионова план на игру. Чего он хочет? Чем руководствуется?

— В его активе — бронза прошлого сезона.

— Молодец, занял третье место. Хорошо, никто не спорит. Но это уже история. Что сейчас происходит? И потом, уверен, прошлогодняя бронза — прежде всего результат великолепной игры Батракова. Команда, можно сказать, держалась на нем. Он выполнял огромный объем работы, постоянно брал инициативу на себя, руководил игрой. И сейчас не потерялся в «Галатасарае». Близок к тому, чтобы стать лидером и этого клуба.

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Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
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 10
Александр Соболев
Александр Соболев

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 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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