Дубль Соболева помог «Зениту» всухую разгромить «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ — 3:0.

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Дублем в составе «Зенита» отметился Александр Соболев. Один из мячей он забил с пенальти. До этого Соболев не реализовал удар с 11-метровой отметки — удар отбил вратарь хозяев Никита Кокарев.

Окончательный счет установил Артем Карпукас. Это его первый мяч в составе петербургского клуба в чемпионате.

После 13 туров «Зенит» набрал 30 очков и расположился на первом месте. У «Крыльев Советов» — 15 очков и девятое место.

В следующем туре «Зенит» 8 ноября дома сыграет с «Ростовом», а «Крылья Советов» в этот же день примут «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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