Кавазашвили считает смешным заявление Мележикова о чемпионстве «Спартака» в новом сезоне
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова генерального директора красно-белых Евгения Мележикова о намерениях стать чемпионами РПЛ в предстоящем сезоне.
«Как у военного стратега у него замахи очень высокие. Я его уважаю как генерала боевых действий. Но он забыл, что помимо этого, он еще работает в сугубо гражданской организации под названием футбол. Здесь военные стратегические мероприятия неприемлемы, тут все-таки очень тонкая работа в психологическом плане и аналитическим умом. К сожалению, на сегодняшний день его стратегия вызывает усмешку. Потому что они бесславно провели чемпионат, выиграли случайно Кубок и позорно сыграли в Суперкубке. Поэтому говорить что-то о том, что они могут претендовать на золотые медали и Кубок России в следующем сезоне, это просто сверх нахальство. Прежде чем давать интервью журналистам на весь мир, он должен знать, какая будет реакция на его слова. Лично мне смешно», — сказал Кавазашвили «СЭ».
По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -