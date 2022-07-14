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Кавазашвили считает смешным заявление Мележикова о чемпионстве «Спартака» в новом сезоне

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анзор Кавазашвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова генерального директора красно-белых Евгения Мележикова о намерениях стать чемпионами РПЛ в предстоящем сезоне.

«Как у военного стратега у него замахи очень высокие. Я его уважаю как генерала боевых действий. Но он забыл, что помимо этого, он еще работает в сугубо гражданской организации под названием футбол. Здесь военные стратегические мероприятия неприемлемы, тут все-таки очень тонкая работа в психологическом плане и аналитическим умом. К сожалению, на сегодняшний день его стратегия вызывает усмешку. Потому что они бесславно провели чемпионат, выиграли случайно Кубок и позорно сыграли в Суперкубке. Поэтому говорить что-то о том, что они могут претендовать на золотые медали и Кубок России в следующем сезоне, это просто сверх нахальство. Прежде чем давать интервью журналистам на весь мир, он должен знать, какая будет реакция на его слова. Лично мне смешно», — сказал Кавазашвили «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.

Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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