Кавазашвили считает смешным заявление Мележикова о чемпионстве «Спартака» в новом сезоне

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова генерального директора красно-белых Евгения Мележикова о намерениях стать чемпионами РПЛ в предстоящем сезоне.

«Как у военного стратега у него замахи очень высокие. Я его уважаю как генерала боевых действий. Но он забыл, что помимо этого, он еще работает в сугубо гражданской организации под названием футбол. Здесь военные стратегические мероприятия неприемлемы, тут все-таки очень тонкая работа в психологическом плане и аналитическим умом. К сожалению, на сегодняшний день его стратегия вызывает усмешку. Потому что они бесславно провели чемпионат, выиграли случайно Кубок и позорно сыграли в Суперкубке. Поэтому говорить что-то о том, что они могут претендовать на золотые медали и Кубок России в следующем сезоне, это просто сверх нахальство. Прежде чем давать интервью журналистам на весь мир, он должен знать, какая будет реакция на его слова. Лично мне смешно», — сказал Кавазашвили «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.