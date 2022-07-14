Губерниев о чемпионской цели «Спартака» в сезоне: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова, который заявил, что главная задача клуба в сезоне-2022/23 — это чемпионство.
«Это правильно. Цель «Спартака» — это золотые медали и победа в Кубке. Это же московский «Спартак». Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, поэтому они молодцы. Теперь осталось только воплотить это в жизнь. Мы верим, что когда-нибудь «Спартак» будет чемпионом России и обладателем Кубка, вернется триумфально в еврокубки и возьмет Лигу чемпионов. Поэтому когда-то надо начинать. Пока мы видим рублевый размах. Главное, чтобы удар был не на копейку», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Московский клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -