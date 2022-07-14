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Губерниев о чемпионской цели «Спартака» в сезоне: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»

Губерниев отреагировал на чемпионские цели «Спартака» в новом сезоне
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова, который заявил, что главная задача клуба в сезоне-2022/23 — это чемпионство.

«Это правильно. Цель «Спартака» — это золотые медали и победа в Кубке. Это же московский «Спартак». Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, поэтому они молодцы. Теперь осталось только воплотить это в жизнь. Мы верим, что когда-нибудь «Спартак» будет чемпионом России и обладателем Кубка, вернется триумфально в еврокубки и возьмет Лигу чемпионов. Поэтому когда-то надо начинать. Пока мы видим рублевый размах. Главное, чтобы удар был не на копейку», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Московский клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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